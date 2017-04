Hideo Kojima critica Ghost in the Shell con Scarlett Johansson

(papà diattualmente al lavoro su) si è espresso in maniera molto critica sul film di, adattamento cinematografico del noto anime giapponese.

Queste le parole di Kojima, affidate ad una nota inviata a Glixel: "La fedeltà al film rispetto all'anime originale è indiscutibile. Sono un grande fan di Ghost in the Shell ma non posso fare a meno di notare che il film è veramente in trappolato nel guscio dell'originale. In altre parole, a mio avviso, la pellicola non riesce ad avere una sua identità... nel 2017, le opinioni e il passaparola corrono velocemente in rete e spero che il film possa ottenere comunque lo stesso successo dell'opera originale."

