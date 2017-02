Hideo Kojima: Death Stranding avrà anche elementi umoristici

Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di Glixel,ha rivelato cheincluderà anche alcuni elementi umoristici, secondo il produttore giapponese la presenza di humor è uno degli aspetti principali dei moderni videogiochi.

Queste le parole di Hideo Kojima: "Lo humor è uno degli elementi più importanti nei giochi. Solitamente si gioca a un titolo per molto tempo e i giocatori si stressano a camminare per ore attraverso montagne innevate e vallate. Quindi c'è bisogno anche di una componente umoristica, a patto però che questa non rovini in alcun modo l'atmosfera del gioco. Ma con la giusta dose di umorismo è necessaria, assolutamente."

Kojima rivela che "Death Stranding sarà un gioco davvero enorme e molto vasto" e che mai come in questo caso una dose di umorismo è necessaria per spezzare l'azione. Ricordiamo che il gioco è ancora privo di una data di uscita, recentemente però il producer ha confermato che Death Stranding uscirà su PlayStation 4 non su PS5.