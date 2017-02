Hideo Kojima: Death Stranding è esclusiva PS4, non uscirà su PlayStation 5

Durante l'RTX 2017 che si è tenuto a Sydney nel fine settimana appena trascorso,ha ironizzato sui tempi di sviluppo di, confermando che il gioco arriverà su PlayStation 4 e non su PlayStation 5, come ipotizzato da numerosi insider.

Il game designer e produttore giapponese ribadisce come Kojima Productions sia uno studio indipendente, il supporto di Sony si è rivelato prezioso per iniziare la fase di sviluppo e per gestire al meglio il comparto tecnico della produzione, tutti gli altri aspetti però restano sotto la direzione di Kojima, il quale come sappiamo gode della massima libertà creativa.

Death Stranding è ancora privo di una finestra di lancio, il gioco uscirà in esclusiva su PlayStation 4 e attualmente non sembrano esserci piani per un sequel.