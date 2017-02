Hideo Kojima ci illustra il suo processo creativo

Ancheè salito sul palco del D.I.C.E. Summit 2017 e ha approfittato dell'occasione per illustrare al pubblico i diversi passaggi del suo personale processo creativo, parlando in particolare della capacità di adattarsi alle diverse situazioni che si pongono, cambiando i piani in corso d'opera.

Il padre di Metal Gear ha spiegato che prima di tutto, è importante avere un'idea chiara della storia e del gameplay. Detto ciò, bisogna comunque essere flessibili: i giocatori potrebbero infatti trovare difficoltà a connettersi con certi aspetti, oppure il gioco potrebbe prendere una direzione non proprio ottimale, oppure per svariate ragioni potrebbe non essere possibile ricreare una scena così come la si era immaginata. Quando ciò accade, è opportuno riorganizzarsi di conseguenza e quindi andare a modificare e adattare giorno dopo giorno parti della storyline o alcuni elementi dei personaggi, per esempio. Kojima conclude con un paragone con l'industria cinematografica: nella produzione di un film, si parte da una storia che poi va adattata in uno script; successivamente, si passa alla riprese in CG e al casting, e ciò determina ulteriori cambi; poi si gira in esterni e infine si passa alla fase di editing, e la pellicola viene nuovamente ritoccata. Ricordiamo che recentemente il developer giapponese ha rivelato alcuni interessanti dettagli su Death Stranding, primo progetto indipendente di Kojima Productions, in sviluppo per Playstation 4.