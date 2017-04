Hideo Kojima ospite del Tribeca Film Festival nella giornata di oggi

La conferenza si terrà alle 23:30 (ora italiana) e potrà essere seguita in diretta streaming su Twitch o tramite il player che trovate in calce a questa notizia. Al momento non sappiamo su quali argomenti verterà l'intervento di Kojima, il papà di Metal Gear potrebbe parlare della sua passione per il cinema ma non è escluso che possa svelare anche qualche altro dettaglio su Death Stranding , il nuovo attesissimo progetto di Kojima Productions .

si trova attualmente a New York per partecipare al. Il produttore e game designer giapponese terrà un panel nella giornata di oggi, in compagnia dell'amico giornalista Geoff Keighley.

Checking out the venue of the Keynote tomorrow with @geoffkeighley. There'll be about 600 seats(all sold out!) starts at 5:30pm. pic.twitter.com/I64165WF0z — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 28 aprile 2017