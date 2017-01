Hideo Kojima parla del suo rapporto con Norman Reedus

Intervistato da Sugoi Japan,ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto personale e professionale con, attore protagonista di The Walking Dead e scritturato dal produttore giapponese prima per Silent Hills e in seguito per

Kojima ha speso parole di elogio per Reedus: "Norman mi è stato vicino ed ha mostrato una sincera preoccupazione per la mia precedente situazione lavorativa. Quando sono diventato un produttore indipendente l'ho chiamato e gli ho chiesto di comparire in Death Stranding, ma non pensavo avrebbe accettato. Invece, si è dimostrato entusiasta e la cosa mi ha reso felice, Norman non è solo un gran professionista ma anche un grande amico."

Hideo ha poi parlato brevemente anche di Mads Mikkelsen, dichiarando di apprezzare moltissimo il lavoro dell'attore danese, tanto da guardare un suo film al giorno.