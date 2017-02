Hideo Kojima ci spiega i motivi per cui ha scelto di realizzare Death Stranding

Intervistato da Glixel,è tornato a parlare di, e di comesia arrivata alla conclusione di puntare tutto su questo titolo, preferendolo a tutte le possibili vie alternative che lo studio ha avuto dinanzi a sé.

"Ovviamente, lasciando la mia vecchia compagnia, e creando uno studio tutto nuovo, la prima domanda riguardava cosa avremmo fatto da quel punto in avanti", le dichiarazioni di Kojima. "Naturalmente dovevamo deciderci su qualcosa, ma ho così tante idee in mente tutto il tempo. Penso a cose nuove ogni giorno, e ogni idea si accavalla sull'altra. Fra tutte le possibilità, abbiamo scelto il gioco che prima di tutto andasse bene per il mercato, e che ci entusiasmasse più di tutti. Quel gioco è stato Death Stranding, un'idea che avevamo avuto da poco tempo".

Come dimostra anche la serie di Metal Gear, i lavori di Kojima hanno spesso avuto una forte impronta politica al loro interno. Il director nipponico, infatti, dichiara di rimanere attivamente interessato agli scenari politici e sociali attuali -specialmente quelli riguardanti gli USA-, e di voler lasciar trasparire questo aspetto anche nei lavori che portano il suo nome. "Credo si debba creare qualcosa che si sposi con la realtà attuale, perché il mondo cambia ogni giorno. Ci sono novità ogni giorno, la gente cambia nel mondo in continuazione. Capita, a volte, che i director di film concepiscano un'idea quando sono ancora bambini, e poi ne realizzino il film quando sono adulti. Non penso sia qualcosa tu debba fare, perché non sarebbe più di attualità.

Voglio continuare a lavorare e creare giochi fino a che non morirò. Non voglio lasciare il lavoro e spendere il resto della mia vita a pescare. Finché potrò, voglio essere lì, in prima linea con i giovani", ha quindi concluso il celebre director.

Death Stranding è atteso su PlayStation 4. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Hideo Kojima?