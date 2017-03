Miyazaki sul futuro di Dark Souls e dei prossimi giochi di From Software

In una recente intervista, Hidetaka Miyazaki, padre della serie di, ha parlato del futuro dell'ormai celebre saga action-RPG e dei nuovi progetti in cantiere presso gli studi di

Quando interrogato se fossimo davvero arrivati alla fine della serie con The Ringed City, secondo ed ultimo DLC di Dark Souls 3, Miyazaki ha così replicato: "Come ho detto dall'inizio, non ci sono piani per ulteriori lavori, almeno per il momento".

Dando uno sguardo al passato, e facendo una piccola retrospettiva della serie, ha quindi così aggiunto: "Non saprei dire se sono riuscito a fare tutto ciò che volevo. Come con tutti i giochi che ho diretto, ogni capitolo di Dark Souls ha i suoi problemi, e io mi porto sulle spalle questi errori. Comunque, a discapito di questa premessa, credo che sia stata una bella serie".

Giunti a questo punto, in molti si stanno chiedendo a cosa stia lavorando From Software, e se vedremo l'influenza di Dark Souls anche nei prossimi titoli che la compagnia sfornerà in futuro. "Dato che ho già iniziato a lavorare a diversi titoli, farei degli spoiler se vi rivelassi qualcosa", ha risposto al riguardo. "Una cosa che posso dirvi è che il nostro approccio al lavoro non è cambiato. Nel mentre realizziamo un nuovo gioco, non siamo consapevoli se stiamo facendo qualcosa che ricordi o meno Dark Souls. Non ci preoccupiamo di questo; faccio i miei piani per sviluppare un gioco che voglio fare ora, e che si riveli interessante e meritevole".

Cosa vi aspettate da From Software in futuro? Intanto vi ricordiamo che The Ringed City, ultima espansione di Dark Souls 3, è da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One.