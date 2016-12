Hironobu Sakaguchi annuncerà il suo nuovo progetto nel 2017

, presidente die padre di, è stato fino a questo momento molto vago riguardo i suoi futuri progetti, ma nell'intervista di fine anno di 4Gamer ha affermato che presenterà il suo nuovo gioco nel 2017.

Qualche mese fa lo sviluppatore aveva annunciato una partnership con Silicon Studio, software house famosa per gli apprezzati Bravely Default e Bravely Second, per la creazione di un nuovo titolo, tuttavia non sappiamo se sia questo il progetto a cui fa riferimento il developer nell'intervista di oggi. Quali sono le vostre aspettative? Ricordiamo che al momento Mistwalker sta anche lavorando alla versione console di Terra Battle, jrpg uscito nel 2014 su iOS e Android.