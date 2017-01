Hitman: il 31 gennaio arriva il supporto all'HDR

ha annunciato cheintrodurrà il prossimo 31 gennaio il supporto all'su PC, PS4, e Xbox One tramite un aggiornamento gratuito.

Anders Wang Kristensen, programmatore della software house, ha inoltre voluto accompagnare l'annuncio con un comunicato, andando a spiegare in che modo questo aggiornamento impatterà sulla resa visiva del gioco: "Per fare un esempio, immaginate l'Agente 47 in una stanza buia mentre guarda verso una finestra luminosa. Senza l'HDR non saresete in grado di vedere cosa c'è al di fuori della finestra, mentre con la tecnologia implementata potete notare simultaneamente i dettagli interni ed esterni alla finestra. Un altro esempio lo fornisce il sole. Senza l'HDR non potremmo renderlo più bianco di un foglio di carta, quindi dovremmo 'simulare' l'accecamento che esso arreca. Con l'HDR possiamo renderlo molto più luminoso, così da renderlo molto vicino ad essere effettivamente accecante, proprio come nella vita reale".

Ricordiamo che, in concomitanza con questo aggiornamento, il 31 gennaio sarà pubblicato Hitman: La Prima Stagione Completa per PC, PS4 e Xbox One. Per ingannare l'attesa, IO Interactive ha di recente pubblicato un nuovo trailer.