Hitman Absolution è ora retrocompatibile con Xbox One

Larry Hyrb di, conosciuto anche come Major Nelson, ha oggi annunciato tramite il proprio profilo Twitter chesi è aggiunto alla lista dei giochi retrocompatibili con Xbox One.

Come di consueto, se già possedete la copia Xbox 360 del titolo, lo troverete direttamente inserito nella vostra libreria su Xbox One; in caso contrario, potete decidere di acquistarlo tramite l'Xbox Store. Il titolo costa 19,99 euro e il suo peso ammonta a 7.01GB.

Hitman Absolution è il quinto capitolo della saga dedicata al letale Agente 47, uscito originariemente nel 2012 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo all'intera lista dei giochi retrocompatibili con Xbox One.