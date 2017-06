Hitman: annunciati i nuovi contenuti per il mese di giugno

Nonostante non stia passando un periodo particolarmente positivo a causa dell'imminente scissione dacontinua a lavora sue ad annunciare nuovi contenuti per il suo stealth game.

I giocatori potranno quindi provare con mano una serie di nuove missioni che verranno rese disponibili nel mese corrente, tra cui: il 25° Elusive Target (in arrivo entro fine mese), due nuovi Contratti Escalation, e dieci missioni per la modalità Featured Contracts (disponibili da domani, 2 giugno).

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare l'infografica che vi abbiamo riportato in calce, o a raggiungere il sito ufficiale di IO Interactive.

Hitman è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Square-Enix ha dichiarato di voler assicurare un futuro al franchise affidandolo ad investitori esterni interessati a far proseguire le avventure dell'Agente 47.