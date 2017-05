Hitman: Bad Boy è il nuovo Elusive Target, ora disponibile per tutti

: Arriva oggi il nuovodi, il pericolosissimo, finalmente disponibile per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Fatti trovare pronto alla sfida, non avrai una seconda possibilità per incontrarlo e catturarlo.

Gli Elusive Target compaiono solamente per un periodo di tempo limitato. Possono essere eliminati solo una volta e non torneranno mai più in gioco. Pianifica la tua strategia con attenzione. Se muori durante la missione.... è finita. Quando il tempo finisce, non tornerà più. Non perdertelo!