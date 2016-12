Hitman: il Bersaglio Elusivo 17 arriverà il 30 dicembre

IO Interactive e Square Enix hanno annunciato che sarà presto disponibile il diciassettesimo bersaglio elusivo per Hitman. Il critico culinario sarà presente a Bangkok per 7 giorni, e i giocatori che porteranno a termine il contratto saranno ricompensati con un abito casual con guanti per l’Agente 47.

La missione sarà attivabile tramite l’hub di gioco a partire dalle ore 14:00 di venerdì 30 dicembre, e come per i precedenti bersagli elusivi, una volta eliminato il bersaglio principale o completato uno qualsiasi degli obbiettivi non potrà essere ricominciata. Le ricompense garantite da questo particolare tipo d’incarico consistono in abiti esclusivi per l’Agente 47, che verranno ottenuti in base ai punti esperienza ottenuti dal giocatore nel corso della sua avventura in Hitman. In occasione delle feste, IO Interactive ha fatto gli auguri a tutti i giocatori, invitando quanti fossero interessati a fare una donazione per la World Cancer Research Fund.