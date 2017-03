Hitman compie un anno: pubblicate le statistiche di gioco

celebrano il primo anno di vita del nuovo capitolo di Hitman a episodi. Sul blog ufficiale sono state pubblicate alcune statistiche interessanti sui contenuti rilasciati e sulle attività dei giocatori.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, nel corso di un anno sono stati rilasciati 22 Elusive Target, 44 Escalation Contracts, 4 Challenge Packs e oltre 100 Featured Contracts, senza dimenticare le 3 Bonus Mission. Per quanto riguarda le azioni dei giocatori, gli utenti hanno completato oltre 70 milioni di sfide all'interno del gioco e hanno creato più di 250 mila contratti. In basso potete guardare tutte le statistiche pubblicate dallo sviluppatore.

Vi ricordiamo che da pochi giorni sono disponibili l'aggiornamento di Marzo e un nuovo Elusive Target.