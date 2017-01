Hitman: disponibile il diciannovesimo target elusivo

Il diciannovesimo target elusivo diè adesso disponibile. Il nostro obiettivo obiettivo sarà eliminare Walter Williams, ricattatore in possesso di dati sensibili, e recuperare la sua memory stick.

La missione sarà ambientata a Parigi e avremo dieci giorni a disposizione per completarla. Come ogni altro elusive target, avremo un solo tentativo a disposizione: le nostre azioni, infatti, saranno irreversibili. Per accedere a questo contenuto, è necessario essere in possesso dell'Intro Pack. Ricordiamo ai lettori che il 31 gennaio sarà pubblicata l'edizione retail di Hitman: La Prima Stagione Completa per PC, PS4 e Xbox One. Lo stesso giorno arriveranno il supporto all'HDR e una nuova missione bonus ambientata a Sapienza.