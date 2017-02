Hitman: disponibile il nuovo Elusive Target

hanno annunciato la comparsa del nuovo Elusive Target di: I Chirurghi sono il soggetto del bersaglio temporaneo numero 21, affrettatevi prima che sia troppo tardi!

Gli Elusive Target compaiono in un periodo di tempo limitato. Possono essere uccisi solo una volta.

Pianifica le tue mosse con attenzione. Se muori durante la missione… E' finita. Quando il tempo finisce, se ne vanno per sempre e non saranno mai più disponibili.

Hitman La Prima Stagione Completa è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, secondo alcuni rumor Square-Enix dovrebbe presentare molto presto la Seconda Stagione del gioco, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci in merito.