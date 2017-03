Hitman: disponibile ora l'aggiornamento di marzo

ha pubblicato l'aggiornamento di marzo di, ora disponibile per il download su PC e in arrivo nelle prossime ore anche su Xbox One e PlayStation 4. Questo update introduce il supporto per la lingua cinese e corregge vari bug.

In particolare, segnaliamo la risoluzione di alcuni problemi tecnici, tra cui l'impossibilità di attivare correttamente l'HDR su PC con configurazioni equipaggiate con schede video AMD e bug minori riscontrati dagli utenti nei vari episodi della prima stagione di Hitman. L'aggiornamento pesa 1 GB e verrà scaricato in automatico da Steam, per il download su console bisognerà invece attendere ancora qualche ora.

Gli sviluppatori hanno inoltre reso noto il calendario dei contenuti del mese di marzo, che trovate in calce alla notizia. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi Elusive Target e Contratti.