Hitman: Elusive Target e due nuovi contratti Escalation in arrivo il 5 maggio

hanno annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per Hitman . Per celebrare il quattordicesimo mese dall'uscita del gioco, gli sviluppatori pubblicheranno nella giornata di domani un nuovo Elusive Target e due Contratti Escalation inediti.

Il bersaglio elusivo, intitolato BadBoy, sarà disponibile dalle 14:00 (orario italiano) del 5 maggio. Avrete a disposizione undici giorni per occuparvi di lui e, come al solito, avrete solo una possibilità per portare a termine la missione. A partire dallo stesso giorno potrete misurare le vostre capacita affrontando due nuove missioni Escalation (ambientate a Sapienza e Marrakesh), ovvero particolari incarichi che prevedono cinque livelli di difficoltà. La software house ha inoltre selezionato dieci ulteriori contratti creati dalla community, adesso a disposizione di tutti i giocatori.