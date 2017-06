Hitman: in arrivo alcuni cambiamenti per le modalità d'acquisto online

ha oggi annunciato l'arrivo di alcuni cambiamenti per le opzioni d'acquisto online di, ultima iterazione della serie dedicata all'Agente 47 disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Nel post ufficiale pubblicato dalla software house, si legge che Hitman - La Prima Stagione Completa diventerà presto la versione di default del titolo, con la conseguente rimozione dagli store dell'Intro Pack e dell'Upgrade Pack.

Per quanto riguarda Steam, i giocatori potranno acquistare "La Prima Stagione Completa" pagando di fatto solo gli episodi che già non si posseggono. Sull'Xbox Store, invece, l'edizione completa di Hitman sarà scontata, nel mentre rimarranno in vendita anche gli episodi singoli del gioco. Sul PlayStation Store, infine, non ci sarà alcuna modifica al prezzo della stagione completa, e gli episodi rimarranno anche qui acquistabili individualmente.

Per ogni eventuale dubbio sulle modifiche che verranno presto applicate, IO Interactive ha confermato di essere disponibile a rispondere alle domande dei giocatori nel subreddit di Hitman. Ricordiamo che recentemente sono stati annunciati i contenuti di gioco che saranno introdotti nel mese di giugno.