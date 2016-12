Hitman: IO Interactive invita a fare una donazione al World Cancer Research Fund

IO Interactive ha pubblicato un breve messaggio per augurare buone feste ai giocatori di Hitman e invitarli a fare una donazione al World Cancer Research Fund, associazione che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

"Io-Interactive vuole ringraziare tutti i giocatori di Holiday Hoarders per la loro generosità donando al World Cancer Research Fund. Lo studio consegnerà ora tutte le donazioni ricevute all'ente benefico. Se ti stai divertendo con la missione Holiday Hoarders e ti piacerebbe contribuire a questa buona causa, non è troppo tardi, visita questo indirizzo per maggiori dettagli. Buone Vacanze."