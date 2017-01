Hitman: l'aggiornamento del 31 gennaio introdurrà l'episodio Landslide

In occasione dell’uscita della versione retail di Hitman, contenente la prima stagione completa, IO Interactive pubblicherà un nuovo episodio bonus della serie. Per usufruire del contenuto aggiuntivo sarà necessario attendere l’aggiornamento del 31 gennaio, in arrivo gratuitamente per tutte le piattaforme.

Landslide riporta i giocatori a Sapienza, dove gli abitanti si stanno raccogliendo vicino al porto per assistere al festival del paese. Nella piazza, allestita a mercato per la festa, andrà in scena un concerto. Il vostro obbiettivo sarà Marco Abiatti, un infame uomo d’affari che è tornato nella sua città natale per concorrere alla carica di sindaco. L’Agente 47 avrà il compito di fare in modo che non accada.

Landslide sarà disponibile gratuitamente per chi acquisterà la versione retail di Hitman, contenente l’intera Prima Stagione, e per coloro che hanno effettuato l’upgrade alla The Complete First Season / Upgrade Pack. Potrà essere inoltre acquistato separatamente con il pacchetto “Episodio Bonus”, precedentemente chiamato “Summer Bonus Episode”.

Hitman è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.