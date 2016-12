Hitman: l'Elusive Target 17 è ora live

ha confermato che l'Elusive Target 17 perè ora live; i giocatori possono inziare quindi a dare la caccia a Wen Ts’ai, il critico culinario che si aggira per le vie di. In apertura, trovate un video introduttivo per il bersaglio di questa settimana.

L'Elusive Target 17 sarà disponibile per i prossimi sette giorni, e la riuscita dell'assassinio comporterà l'ottenimento di un vestito e dei guanti speciali per l'Agente 47. Come con tutti gli altri Elusive Target, anche in questo caso non si disporrà di seconde occasioni: tutte le azioni del giocatore sono permanenti, e in caso di fallimento non sarà possibile riprovare la missione. Tuttavia, viene specificato da IO Interactive che il target di questa settimana non prevede alcuna condizione particolare di fallimento dell'operazione.

La prima stagione di Hitman è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Il 31 gennaio giungerà sugli scaffali la collezione retail di tutti e sei gli episodi usciti per il titolo.