Hitman La Prima Stagione Completa è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One

è in vendita da oggi in edizione Steelbook e include tutte le location e gli episodi della Season One del gioco: Prologo, Francia, Italia, Marocco, Tailandia, USA e Giappone.

Il pacchetto comprende anche tutti gli Escalation Contract, le sfide, le opportunità, i contratti creati dalla community e tutti gli Elusive Target che si presenteranno d’ora in poi.

"Questo è il culmine di un bel viaggio, riassume tutto ciò che abbiamo imparato, affinato e aggiornato nel corso della stagione fino all'uscita dell’edizione fisica," ha dichiarato Christian Elverdam, Creative Director, Io-Interactive. "La nostra idea era quella di creare questo “World of Assassination” per poterlo perfezionare con l'aiuto dei nostri giocatori; per tutti coloro che volevano l’edizione fisica del titolo, Hitman è un gioco acclamato dalla critica a livello globale con oltre 100 ore di gioco e contenuti live in continua evoluzione, l’attesa si è finalmente conclusa."

Diventa un maestro dell’assassinio in questa intensa storia thriller e di spionaggio. Nei panni dell’Agente 47, stipulerai dei contratti per obiettivi potenti e di alto profilo in location esotiche sparse per tutto il mondo, viaggerai a Parigi, in Italia, in Marocco, a Bangkok, negli USA ed in Giappone con questo creativo titolo action stealth. Il gameplay si focalizza sull’eliminazione degli obiettivi all’interno di enormi ed intricati livelli in un sandbox caratterizzato da una completa libertà d’azione. Dove andare, quando colpire e chi uccidere – sarai tu a deciderlo.