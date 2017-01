Hitman La Prima Stagione Completa: pubblicato il nuovo 101 Trailer

Manca poco all'arrivo di, per ingannare l'attesa,ha pubblicato il nuovo 101 Trailer: dall'entusiasmante storia thriller e di spionaggio agli Elusive Targets con un periodo di tempo limitato,ti immergerà in un mondo dove potrai fantasticare di diventare un maestro dell'assassinio.

Il nuovo gameplay trailer permette di scoprire quello che aspetta e le abilità di cui avrai bisogno per eliminare i tuoi obiettivi in Hitman. La prima stagione completa dell'avventura dell'Agente 47 sarà disponibile dal 31 Gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC.