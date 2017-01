Hitman Prima Stagione Completa: un video presenta i contenuti dell'edizione Steelbook

Manca solo un giorno al lancio della Prima Stagione Completa die per l'occasione,ha pubblicato un video che mostra nel dettaglio tutti i contenuti dell'edizione Steelbook.

Diventa un maestro dell’assassinio in questa intensa storia thriller e di spionaggio. Nei panni dell’ Agente 47, stipulerai dei contratti per obiettivi potenti e di alto profilo in location esotiche sparse per tutto il mondo, viaggerai a Parigi, in Italia, in Marocco, a Bangkok, negli USA ed in Giappone con questo creativo titolo action stealth. Il gameplay si focalizza sull’eliminazione degli obiettivi all’interno di enormi ed intricati livelli in un sandbox caratterizzato da una completa libertà d’azione. Dove andare, quando colpire e chi uccidere – sarai tu a deciderlo. Hitman La Prima Stagione Completa sarà disponibile dal 31 Gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC.