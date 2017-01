Hitman: il prossimo aggiornamento introdurrà la difficoltà 'Professionista'

Tramite un comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale del gioco, IO Interactive e Square Enix hanno annunciato che l’aggiornamento di gennaio di Hitman introdurrà il livello di difficoltà “Professionista”. Il nuovo grado di sfida potrà essere sbloccato per ogni location raggiungendo il livello Mastery 20.

La novità introduce nuove caratteristiche di gioco, un livello di progressione separato con ricompense esclusive, meccaniche gameplay ottimizzate e nuovi pattern per l’intelligenza artificiale; il tutto per offrire un’esperienza rinnovata ad ogni giocatore. Il livello di difficoltà Professionista potrà essere selezionato per tutte le missioni storia della Season One, mentre gli eventi live come i bersagli elusivi rimarranno giocabili nella difficoltà di default, ora chiamata “Normale”.

Maggiori informazioni saranno svelate nei giorni precedenti l’aggiornamento, previsto per il 31 gennaio assieme alla versione retail dell’intera prima stagione di Hitman che uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One.