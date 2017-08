Hitman: rivelati i contenuti del prossimo update in arrivo l'11 agosto

Nel corso del mese scorso è stato lanciato l' ultimo bersaglio elusivo di, ma ciò no vuol dire cheabbia intenzione di interrompere il supporto al gioco. La software house ha infatti appena annunciato i contenuti del prossimo update, che sarà pubblicato l'11 agosto.

L'aggiornamento includerà dieci nuovi contratti creati dalla community e selezionati dallo studio di sviluppo in base alla "varietà di location, nemici, storyline e tutto ciò che pensiamo sia interessante". Ma non è finita qui: lo stesso giorno debutterà anche il nuovo Challenge Pack, chiamato The Art of Revenge e ambientato nella mappa di Hokkaido. Infine, entro fine mese è previsto l'arrivo di altri dieci contratti, questa volta selezionati dallo streamer brasiliano Mendietinha.