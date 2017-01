Hitman Sniper è gratis su Amazon AppShop

Come parte del programma Amazon Underground,è ora disponibile per il download gratuito da Amazon AppShop. Il gioco è compatibile con i tablet Fire e con tutti i dispositivi Android, la promozione non coinvolge invece la versione per iOS.

Hitman Sniper può essere scaricato gratis cliccando qui, il gioco offre oltre 150 diverse missioni e 11 obiettivi, con nuove sfide, armi da sbloccare e potenziare, inoltre è possibile sfidare i giocatori di tutto il mondo per scalare le classifiche e arrivare in vetta alla top ten mondiale dei migliori cecchini. Vi ricordiamo inoltre che su Amazon Underground sono ancora disponibili a costo zero Lara Croft GO, Hitman GO e Deus Ex GO.