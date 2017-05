Hitman: Square-Enix vuole assicurare un futuro al franchise

Come ormai saprete,ha da poco annunciato di voler vendere, software house nota ai più per la saga di. Nonostante questa scissione , la compagnia nipponica ha dichiarato di voler assicurare un futuro per il franchise dedicato all'e di conseguenza alla stessa

"Dal momento che l'azienda è coinvolta nello sviluppo di Hitman e altri titoli rinomati, stiamo negoziando con investitori esterni capaci di assicurare un futuro a questi giochi", ha dichiarato Yosuke Matsuda, presidente di Square-Enix, durante l'ultimo incontro con gli azionisti.

Per quanto il proseguo lavorativo di IO Interactive rimanga più instabile che mai, quelle di Matsuda sono parole incoraggianti per tutti i fan della saga stealth. In passato, la software house aveva dichiarato di aver già pronti i preparativi per la seconda stagione di Hitman: staremo a vedere se i piani della compagnia potranno infine concretizzarsi.