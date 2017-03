Hitman: The Bookkeeper è il nuovo Elusive Target

, il ventiduesimodi, è ora disponibile per tutti i giocatori e si presenta con un nuovo trailer. Assicurati di essere pronto. Non ci sono seconde possibilità.

Gli Elusive Targets di Hitman appariranno solo per un periodo limitato di tempo. Possono, sempre e solo, essere uccisi una sola volta. Le informazioni saranno limitate. Pianifica con molta attenzione. Se muori durante la missione...That is it. Quando il tempo si esaurisce, se ne saranno andati per sempre.