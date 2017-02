Un insider del forum di NeoGAF ha condiviso l'immagine di un poster promozionale di: non è chiaro se il flyer in questione sia autentico o se si tratti di un falso, secondo la fonte però l'annuncio della Season 2 sarebbe molto vicino.

Anche SegmentNext riprende e conferma questa teoria: Square-Enix e IO Interactive sarebbero pronte per svelare ufficialmente Hitman Stagione 2, la quale potrebbe essere annunciata al più tardi entro la fine di marzo, con l'uscita del primo episodio prevista tra l'estate e l'autunno.

Al momento, è bene chiarirlo, si tratta solamente di rumor non confermati, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in merito.