Tramite un post sul sito ufficiale,ha annunciato che Hob arriverà su Playstation 4 e PC il prossimo 26 settembre. Per celebrare l'occasione, la software house ha pubblicato un nuovo trailer, che ci offre una piccola panoramica del gioco.

Lo studio di sviluppo ha dato il via ai preorder: chi prenoterà il gioco avrà diritto al 10% di sconto sul prezzo di listino fissato a 19.99 dollari (20% se siete membri PS Plus). Inoltre, tutti gli utenti che preordineranno il titolo su Playstation 4 riceveranno in regalo un tema dinamico. Infine, è in arrivo su Steam e GOG la Runic Games Collection, che include al prezzo di 24.99 dollari Hob, Torchlight e Torchlight II.