Hob: il compositore Matt Uelmen ci parla della colonna sonora

ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo diinteramente incentrato sulle musiche. Nel filmato, il compositore Matt Uelmen ci illustra il processo dietro la creazione della colonna sonora.

Il protagonista del gioco si risveglierà su un pianeta sconosciuto disseminato di rovine di antiche civiltà, in un'ambientazione in cui coesistono elementi naturali e tecnologie aliene. La soundtrack del titolo punta proprio a trasmettere una sensazione di straniamento e stupore per mezzo di sonorità futuristiche e dissonanti, ottenute dall'unione di più strumenti. Al momento Runic Games non ha ancora annunciato una data di uscita, sappiamo solamente che Hob arriverà su PC e Playstation 4. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.