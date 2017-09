ha annunciato cheper PlayStation 4 uscirà il 22 febbraio 2018 in Giappone. Il nuovo gioco dedicato asviluppato dagli autori di Yakuza sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Sony.

Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, che potete trovare in apertura della notizia. Al momento, SEGA non ha confermato l'arrivo di Hokuto ga Gotoku in Occidente, nelle scorse settimane la compagnia ha però lanciato un sondaggio per testare l'interesse dei giocatori europei e americani nei confronti di una localizzazione del progetto.