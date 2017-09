Hokuto ga Gotoku: immagini e dettagli su Toki, Rei e Airi

ha da poco aggiornato il sito ufficiale di, videogioco ispirato alla celeberrima serie anime di, aggiungendo immagini e dettagli per i personaggi Toki, Rei e Airi, che faranno parte del cast del gioco.

Potete trovare le immagini pubblicate da Sega riportate in calce alla notizia, mentre di seguito elenchiamo le informazioni condivise sul sito ufficiale:

Toki (Doppiato da Shunsuke Sakuya): ha studiato le arti marziali Hokuto Shinken in giovane età al fianco di Kenshiro, possedendo tutte le doti per essere un eccellente guerriero. Tuttavia, durante la guerra finale, è stato esposto al fallout nucleare ed il suo fisico ne ha risentito gravemente. Al seguito di tale avvenimento, ha iniziato ad applicare le tecniche imparate per scopi medici e curativi.

Rei (doppiato da Toshiyuki Morikawa): un combattente eccelle nelle tecniche Nanto Suichiouken. È alla ricerca di sua sorella Airi, che pare sia stata rapita da un uomo con sette cicatrici sul petto. Venuto al corrente di alcune voci, decide di recarsi a Eden per indagare.

Airi (doppiata da Ryoko Shiraishi): il giorno delle sue nozze, è stata rapita e portata via da un uomo con sette cicatrici sul petto. Disperata per il suo destino tanto triste, si è versata del veleno sugli occhi ed è diventata cieca.

Segnaliamo che a questo link potete trovare immagini e dettagli riguardanti i personaggi principali del cast. Il lancio di Hokuto Ga Gotoku è previsto per il 2018 su PlayStation 4.