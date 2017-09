In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato la data di lancio diriservata al Giappone, pubblicando anche alcune immagini in alta definizione per il gioco. La trasposizione videoludica della celebre serie animata sarà disponibile infatti dal 22 febbraio 2018, solo su PS4.

Non ci sono invece informazioni per quanto riguarda l'arrivo del gioco in Occidente, ma è probabile che ne sapremo di più prossimamente, dunque rimaniamo in attesa di aggiornamenti al riguardo.

Nella galleria in calce alla notizia abbiamo riportato le immagini in alta definizione pubblicate dalla compagnia in occasione dell'annuncio.