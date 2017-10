Hokuto Ga Gotoku: nuove immagini per il gioco di Ken il Guerriero

hanno pubblicato una serie di nuove immagini di, incentrate sullo Story Mode e su alcuni dei minigiochi presenti nel nuovo titolo di

Le immagini permettono di dare uno sguardo approfondito ai personaggi e alle ambientazioni, nonchè di scoprire alcuni minigiochi, tra cui la versione arcade (giocabile) di Last Battle, videogioco di Ken Il Guerriero sviluppato da SEGA e uscito (tra gli altri) su Master System, Mega Drive e Amiga.

Hokuto Ga Gotoku è atteso per il 22 febbraio 2018 in Giappone, in esclusiva su PlayStation 4, nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo in Occidente.