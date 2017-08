Hokuto Ga Gotoku: nuovi dettagli emergono dalle pagine di Famitsu

Sul nuovo numero di Famitsu è presente un articolo dedicato a, gioco disviluppato dagli autori di. Sulle pagine della rivista è stata confermata la presenza di Shin e Julia, oltre a personaggi originali come Jagre, The Evil King e Kisana, figlia del fondatore di Eden.

La rivista include anche le testimonianze del producer Daike Sato e di Tetsuo Hara, disegnatore di Hokuto no Ken: "Ho pensato a quale sarebbe stato il modo migliore per siglare questa collaborazione e a quel punto ho intuito che far doppiare i personaggi del gioco dagli attori di Yakuza potesse esere una scelta vincente. La voce di Takuya Kuroda è perfetta per Ken!", con queste parole si esprime Daike Sato.

Anche Tetsuo Hara si esprime sul gioco: "Credo che la voce di Ken sia quella di un uomo con un corpo molto possente e la vocalità di Kuroda è davvero l'ideale... penso sia stato il destino a farci incontrare. Hokuto no Ken compie 35 anni nel 2018 e credo che festeggiare con un action game prodotto dal Team Yakuza sia fantastico. Provate a immaginare un mix tra Hokuto no Ken e Yakuza.... sembra incredibile, vero?"

Hokuto Ga Gotoku è atteso per il 2018 su PlayStation 4, maggiori dettagli sul gioco verranno rivelati durante il Tokyo Game Show di settembre.