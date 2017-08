Sull'ultimo numero di Famitsu, nota rivista videoludica giapponese a cadenza settimanale, sono presenti alcune immagini inedite di Hokuto Ga Gotoku , il nuovo gioco deldedicato a, anime conosciuto in Italia con il nome di Ken il Guerriero.

Gli scatti raffigurano alcuni dei personaggi (vecchi e nuovi) che incontreremo nel corso dell'avventura, ovvero Shin, Julia, Jagure, Kisana e il Re Malvagio. Tetsuo Hara in persona ha contribuito al character design e nella galleria in calce possiamo osservare anche un suo bozzetto. Hokuto Ga Gotoku è atteso per il 2018 su PlayStation 4, maggiori dettagli sul gioco verranno condivisi nel corso del Tokyo Game Show 2017, che si terrà dal 21 al 24 settembre.