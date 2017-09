Hokuto ga Gotoku: Sega pubblica immagini e dettagli dei personaggi principali

ha da poco aggiornato il sito ufficiale di, il nuovo gioco delispirato al celeberrimo anime conosciuto in Italia con il nome di, aggiungendo le immagini dei personaggi principali, accompagnate dalle rispettive brevi descrizioni per ciascuno di essi.

Le immagini, che abbiamo riportato in calce alla notizia, ritraggono i seguenti protagonisti del gioco:

Kenshiro (doppiato Takaya Kuroda): successore delle arti marziali Souden no Ansatsuken e Hokuto Shinken tramandate per 1800 anni, supera la morte per potersi vendicare. La sua unica speranza è che Yuria, la fidanzata che gli è stata portata via, sia viva.

Yuria (doppiata da Aya Hisakawa): fidanzata di Kenshiro, viaggiava insieme a lui alla ricerca di un luogo in cui poter vivere in pace, ma è stata rapita da Shin.

Shin (doppiato da Kazuhiro Nakaya): successore delle arti marziali Nanto Seiken e Nanto Koshuken, è stato lui a tracciare le sette cicatrici sul corpo di Kenshiro ed a rapire la sua amata Yuria.

Kisana (doppiata da Miyuki Sawashiro): la figlia del fondatore di Eden, la Città dei Miracoli. Per seguire le orme di suo padre, ascolta ogni giorno le voci del popolo per migliorare la città.

Jagure (doppiato da Kenta Miyake): comandante della guarnigione di Eden. Accusa Kenshiro di essere un mostro dopo aver visto la sua impressionante forza e lo imprigiona, ma nonostante all'inizio non si fidi di lui, diverrà un prezioso alleato.

Kyouou (il Re Malvagio): un uomo molto influente con un seguito di banditi che attacca spesso Eden. È molto temuto dalle persone.

Lasciandovi agli scatti, ricordiamo che l'uscita di Hokuto Ga Gotoku è prevista per il 2018 su PlayStation 4, mentre si attendono maggiori dettagli sul gioco, che verranno condivisi nel corso del Tokyo Game Show 2017.