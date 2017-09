ha pubblicato la versione estesa del trailer dimostrato in occasione del Tokyo Game Show 2017. Questo nuovo video include quattro minuti extra di sequenze filmate non presenti nel trailer originale.

Il nuovo gioco di Ken Il Guerriero sviluppato da Studio Yakuza sarà disponibile in Giappone dal 22 febbraio 2018 in esclusiva su PlayStation 4. Al momento, SEGA non ha confermato l'arrivo del gioco in Occidente, la compagnia ha pubblicato nelle scorse settimane un sondaggio per valutare l'interesse della community occidentale nei confronti di Hokuto Ga Gotoku.