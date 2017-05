Disponibile su PC, Mac e Linux dallo scorso febbraio,è in dirittura d'arrivo anche su Nintendo Switch. La pubblicazione del titolo, tuttavia, appare tutt'altro che vicina al momento, stando a quanto riferito da Matthew Griffin, PR rappresentativo di

"Ci vorrà del tempo. Probabilmente tra i 6-12 mesi", queste le dichiarazioni sul forum ufficiale di Steam.

Hollow Knight è un metroidvania in 2D dall'interessante stile artistico. Il titolo si è guadagnato il favore dei giocatori PC, testimoniato dalla media "Molto Positiva" delle recensioni utenti su Steam. Dopo essere stato annunciato e in seguito cancellato per Nintendo Wii U, il gioco di Team Cherry è atteso ora su Switch.