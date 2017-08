Gli sviluppatori dihanno annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento gratuito, denominato. Questo DLC non si limita a risolvere alcuni bug e problemi tecnici ma aggiunge anche interessanti contenuti extra.

Nello specifico, Hidden Dreams presenterà due nuovi boss, un aggiornamento per il Dream Gate e due brani musicali aggiuntivi per la colonna sonora. Hollow Knight è ora disponibile su PC Windows e Mac OS, il team di sviluppo sta lavorando per portare il gioco anche su Nintendo Switch, tuttavia una data di lancio per questa edizione non è ancora stata resa nota.