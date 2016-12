Hollow Rhyme, avventura horror firmata Circus Horse, approda su Steam Greenlight

ha annunciato che, avventura horror in 2.5D, è oggi approdata su Steam Greenlight. Il titolo ci racconterà la storia di un ragazzo che, dopo essersi svegliato nella sua scuola nel cuore della notte, dovrà fare i conti con i misteri che si celano all'interno dell'edificio.

Per riuscire a sopravvivere sarà necessario dosare le proprie forze, nascondersi dagli inseguitori e portare a termine diversi compiti. Hollow Rhyme sarà il primo di una trilogia in cui ogni episodio ci narrerà una parte del viaggio del protagonista; l'uscita è prevista nella prima parte del 2017 esclusivamente su PC. Per tutti i dettagli condivisi fino a questo momento, rimandiamo alla pagina di Steam.