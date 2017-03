Homefront The Revolution: demo, nuovo DLC e aggiornamento di primavera

presentano l'aggiornamento di primavera di, che include una ricca versione di prova gratuita del gioco per Xbox One e PlayStation 4, il terzo DLC aggiuntivo per giocatore singolo,, e una patch creata per i possessori di PS4 Pro.

La versione di prova del gioco, disponibile sia per Xbox One che per sistema PlayStation 4, contiene tutta la prima "Zona rossa", per un totale di 4 ore di gioco per giocatore singolo, oltre all'accesso illimitato alla modalità Resistenza, la modalità cooperativa online di Homefront: The Revolution. Questa versione di prova, insieme alla patch disponibile per gli utenti PlayStation 4 Pro, è disponibile dal 6 marzo e costituisce la prima parte di un aggiornamento in due fasi. La patch Pro offre l'aggiunta dell'HDR, oltre alla renderizzazione del mondo di gioco a 1440p, poi potenziata a 4k per ottenere un livello di fedeltà grafica ancora maggiore.

L'ultimo DLC per il gioco, Beyond the Walls, sarà disponibile da oggi e porterà i giocatori in un ambiente completamente nuovo: il cuore rurale della Pennsylvania. La storia inizia quando l'ultima roccaforte della resistenza, Philadelphia, è in procinto di cadere sotto i colpi della contro-insurrezione dell'EPC. La seconda Rivoluzione Americana sembra spacciata, ma un barlume di speranza appare nell'oscurità: un agente della NATO tenta di contattare la Resistenza con delle informazioni che potrebbero portare alla caduta del terribile regime dell'EPC. Questa è la tua ultima possibilità di liberare l'America, ma riuscirai a non farti scoprire dall'EPC? Beyond the Walls è gratis per tutti i possessori dell'Homefront Expansion Pass e disponibile separatamente per l'acquisto. È già disponibile per il download su Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.