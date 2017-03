Giusto in tempo per il lancio diha annunciato un arcade stick per la nuova console della casa di Kyoto. La periferica si chiamae permetterà di giocare al meglio a titoli come Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

La periferica riprendere la colorazione rossa e bianca del logo di Switch, presentandosi con un materiale nero opaco che ricorda la superficie dei controller Joy-Con. Al momento non è stata comunicata nessuna data di lancio, ma è molto probabile che lo stick verrà commercializzato prima in Giappone: nelle prossime settimane verranno diffusi ulteriori dettagli.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.