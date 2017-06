HORI presenta un headset a tema Splatoon 2 illustrandone il collegamento

Negli eventi successivi alla presentazione di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha confermato che molte delle funzionalità online verranno gestite tramite un'app per smartphone, ma a oggi i dettagli continuano a scarseggiare.

A fornire qualche informazione in più ci pensa HORI, compagnia produttrice di accessori che ha presentato un headset per Nintendo Switch a tema Splatoon 2. Le cuffie più microfono presentano una comune uscita jack da 3.5mm, ma la particolarità risiede in un modulo inline. Per poter comunicare con gli amici e allo stesso tempo udire l'audio di gioco, sarà necessario collegare l'headset all'adattatore, che a sua volta dovrà essere collegato, sempre via jack, sia allo smartphone che a Nintendo Switch.

Una soluzione che, se può essere accettabile in ambito portatile, può trasformarsi in un incubo di cavi quando si gioca in modalità docked. Potete visionare lo schema di collegamento nell'immagine allegata alla notizia. Splatoon 2 è atteso il prossimo 21 luglio in esclusiva su Nintendo Switch.