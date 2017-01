Hori produrrà numerosi accessori per Switch, tra cui un arcade stick

In rete sono trapelate alcune foto del catalogo degli accessoriper. Il produttore giapponese ha in programma di lanciare vari prodotti come custodie morbide e kit da viaggio, skin adesive e bumper protettivi per la console.

Da segnalare in particolare la presenza di numerosi accessori dedicati a The Legend of Zelda Breath of the Wild, realizzati su licenza Nintendo. Spicca poi un Fighting Stick venduto al prezzo di 149.99 euro, inoltre sono presenti anche un Controller Pro (29.99 euro), alimentatori da viaggio, pellicole per lo schermo e custodie per riporre le schede gioco. Al momento, Hori non ha annunciato ufficialmente questi accessori ed è probabile che prezzi e immagini non siano ancora definitivi.