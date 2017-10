Hori Tac Pro è il primo kit mouse e tastiera per Xbox One approvato da Microsoft

è il primo kit mouse e tastiera perapprovato da. La periferica, attualmente disponibile al pre-order su Amazon.com, sarà compatibile anche su PC e permetterà di regolare una serie di impostazioni su controllo e sensibilità.

Ricordiamo che qualche mese fa Microsoft aveva ufficializzato il supporto a mouse e tastiera su Xbox One, sottolineando con le parole di Mike Ybarra che gli sviluppatori avrebbero avuto piena libertà decisionale su come sfruttare queste periferiche di controllo.

Hori Tac Pro One, dunque, sarà il primo kit mouse e tastiera per Xbox One con licenza ufficiale Microsoft a giungere sul mercato il prossimo 30 ottobre. Il prodotto è attualmente in pre-order su Amazon.com al prezzo di 149 dollari. Cosa ne pensate di questo genere di periferiche?